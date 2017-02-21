Германия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти будет вынужден пожертвовать 5 тысяч евро на благотворительность за неподобающее поведение после матча с Гертой (1:1).

В субботу Бавария лишь на шестой минуте добавленного времени сумела уйти от поражения в матче с Гертой – 1:1. Уходя в подтрибунное помещение, Карло Анчелотти не сдержался и показал болельщикам известный жест средним пальцем.

Сам тренер объяснил это тем, что фанаты столичного клуба плевали в него.

Немецкий футбольный союз провел расследование инцидента. В итоге был вынесен вердикт оштрафовать Анчелотти на 5 тысяч евро, хотя изначально предполагалось, что сумма может достичь 10 тысяч.

Все средства пойдут в благотворительный фонд имени Зеппа Гербергера.

По данным The Telegraph, Карло Анчелотти зарабатывает в Баварии 15 млн евро за сезон, что в 30 тысяч раз больше штрафа.