Германия

ФК Бавария понимает реакцию тренера команды Карло Анчелотти, который в ответ на плевки болельщиков Герты продемонстрировал им средний палец.

В субботу Бавария разошлась миром с Гертой – 1:1. Однако "разошлась миром" в данном случае – не более, чем клише, потому что мюнхенцы сравняли счет только на 6-й добавленной минуте. Между игроками вспыхнула небольшая перепалка.

Естественно, фанаты Старой Дамы тоже были разочарованы упущенной победой над чемпионом страны. Когда Анчелотти уходил в подтрибунное помещение, болельщики берлинцев (по словам Карло) плевали в него. В ответ на это итальянец продемонстрировал им характерный жест средним пальцем.

За это Немецкий футбольный союз оштрафовал Анчелотти на 5 тысяч евро, которые пойдут на благотворительность.

"Все мы люди, поэтому в целом понимаем реакцию Карло Анчелотти и его жест после постоянных плевков", — гласит заявление Баварии.

В 2014 году Норберт Дювель, тогда возглавлявший второлиговый Унион Берлин, был оштрафован на 3,5 тысячи евро за такое же нарушение в домашней игре против Мюнхена-1860 (1:4).