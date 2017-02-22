Германия

Полузащитник Керем Демирбай будет защищать цвета Хоффенхайма до июня 2021 года.

23-летний Демирбай перешел в Хоффенхайм перед началом нынешнего сезона из Гамбурга. В новом клубе Керем быстро сумел стать одним из ключевых футболистов команды.

Официальный сайт Хоффенхайма сообщил о том, что полузащитник подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Несколько недель назад Хоффенхайм продлил контракты с Оливером Бауманном и Стивеном Цубером.

В нынешней кампании на счету Демирбая 3 гола и 9 ассистов в 15 матчах Бундеслиги.

После 21 тура клуб из Зинсхайма идет на 4-м месте в чемпионате Германии.