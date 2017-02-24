Германия

Полузащитник Евгений Коноплянка может стабильно попадать в заявку на матчи.

Наставник Шальке Маркус Вайнцирль в будущем хочет перейти на схему 4-2-3-1, которая позволит найти место на поле Евгению Коноплянке.

Как этом сообщает Bild, причиной изменения игровой схемы гельзенкирхенцев является является то, что Вайнцирль планирует оставлять на скамейке запасных трех игроков обороны и трех футболистов атаки.

Отметим, Евгений Коноплянка последние несколько игр не попадает в заявку на матчи.

Спортивный директор Шальке Кристиан Хейдель заявил, что клуб из Гельзенкирхена заинтересован в услугах Евгения Коноплянки.

Украинец выступает на правах аренды в Шальке с сезона 2016/17. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.