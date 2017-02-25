Германия

Один из самых титулованных клубов Германии — Гамбург — не может найти противоядия от атак Баварии в выездных матчах.

Сегодня Гамбург уступил Баварии 0:8. Это уже 7-е кряду поражение Красноштанников на Альянц-Арене.

В предыдущих 6 матчах Бавария также выигрывала, отправляя в ворота Динозавров минимум 3 гола. Начиная с 11 марта 2011 года, между командами в мюнхенских матчах чемпионата Германии были зафиксированы такие результаты: 6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0, 5:0, 8:0.

Таким образом, Гамбург за 7 встреч пропустил 44 гола – больше 6 в среднем за матч.

Что касается игр в Гамбурге за этот период, то дважды победитель не был выявлен (1:1 и 0:0), 3 раза триумфовала Бавария (3:0, 4:1, 2:1).

Сегодняшний поединок стал 1000-м в тренерской карьере Карло Анчелотти.