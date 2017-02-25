Германия

Голкипер Мануэль Нойер сумел 100 раз сохранить ворота Баварии на замке в матчах чемпионата Германии.

Сегодня Бавария камня на камне не оставила от Гамбурга – 8:0. Роберт Левандовски отметился хет-триком, два гола на счету Кингсли Комана, еще по одному забили Артуро Видаль, Давил Алаба и Арьен Роббен.

У Нойера после этого матча кроме победы есть и особый повод для празднования. Мануэль провел 100-й "сухой" матч в Бундеслиге за Баварию.

Для достижения такого показателя Нойеру понадобилось лишь 183 игры. Это стало рекордом Бундеслиги. До этого достижение принадлежало Оливеру Реку. Вратарь Вердера, дважды становившийся с ним чемпионом страны, отпразновал 100 "сухих" матчей после 232-й игры.

Стоит отметить, что Гамбург в последних 7 матчах Бундеслиги на Альянц-Арене пропустил 44 гола.

Также встреча против Красноштанников стала юбилейной для Карло Анчелотти – итальянец провел 1000-ю игру в тренерской карьере.