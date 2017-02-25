Состоялись 6 поединков 22-го тура Бундеслиги.
Бавария, getty images
25 февраля 2017, 22:29
Бавария – Гамбург 8:0
Голы: Видаль, 17, Левандовски, 24 (с пенальти), 42, 54, Алаба, 56, Коман, 65, 69, Роббен, 87.
Байер – Майнц 0:2
Голы: Белл, 3, Езтунали, 11.
Дармштадт – Аугсбург 1:2
Голы: Хеллер, 47 – Ферхаг, 55 (с пенальти), Бобадилья, 85.
Фрайбург – Боруссия Д 0:3
Голы: Папастопулос, 13, Обамеянг, 55, 70.
Лейпциг – Кельн 3:1
Голы: Форсберг, 5, Марох, 34 (в свои ворота), Вернер, 65 – Осако, 53.
Герта – Айнтрахт 2:0
Голы: Ибишевич, 52, Дарида, 83.