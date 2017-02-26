Германия

Вингер Шальке Евгений Коноплянка не поможет своей команде в сегодняшнем матче.

Через несколько минут Шальке в родных стенах сразится с Хоффенхаймом в рамкам 22-го тура чемпионата Германии.

В этой встрече не сыграет украинец Кобальтовых Евгений Коноплянка. Полузащитник даже не попал в заявку на этот поединок.

Отметим, что ранее в прессе писали о желании Шальке выкупить контракт Коноплянки у Севильи.

В текущем сезоне Коноплянка провел за свою команду 22 матча во всех турнирах и забил 6 голов.