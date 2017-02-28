Германия

Исполнительный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал состояние Марио Гетце.

Полузащитник дортмундской команды Марио Гетце выбыл из строя на длительный период. У футболиста диагностированно нарушение обмена веществ и он не скоро сможет вернуться на поле. Об этом заявил исполнительный директор Шмелей Ханс-Йоахим Ватцке в комментарии изданию Bild.

"Гетце не скоро вернется в строй", — заявил Вацке.

Футболист восстанавливался после мышечного повреждения и не мог помочь своей команде около двух недель. А сейчас полузащитник Боруссии испытывает проблемы с обменом веществ.

В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.