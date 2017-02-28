Защитник Шальке Хольгер Бадштубер, выступающий на правах аренды из Баварии, заверил, что его нынешняя команда сделает все, чтобы остановить мюнхенцев.
Хольгер Бадштубер, getty images
28 февраля 2017, 14:40
Бавария возглавляет Бундеслигу с 5-очковым отрывом от идущего вторым Лейпцига. В последнем на данный момент туре мюнхенцы разгромили Гамбург 8:0. Также Бавария де-факто обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – в первом поединке Арсенал был повержен 5:1.
После зимнего перерыва мюнхенцы выиграли 6 из 8 матчей и в СМИ пошли разговоры о том, что они попытаются выиграть требл – чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Завтра в четвертьфинале Кубка страны мюнхенцы сыграют с Шальке.
"А почему бы нам бояться?", — заявил Бадштубер.
"У Баварии есть огромные надежды и мы собираемся их разрушить. Будет сложно. Мы подходим к матчу в статусе аутсайдеров, но к нам относятся уважительно. Бавария – лучшая команда Германии. В матче против них нам нужно хорошо поработать, чтобы использовать свои сильные стороны".
Матч между Баварией и Шальке начнется завтра в 21.45. В феврале в рамках чемпионата Германии команды разошлись миром – 1:1.