Главный тренер Баварии Карло Анчелотти пожелал здоровья Марио Гетце.
Марио Гетце, Getty Images
28 февраля 2017, 19:12
Полузащитник дортмундской команды Марио Гетце выбыл из строя на длительный период. У футболиста диагностированно нарушение обмена веществ и он не скоро сможет вернуться на поле.
Карло Анчелотти решил поддержать хавбека Боруссии.
"Гетце – хороший футболист. Желаю ему здоровья и всего наилучшего в будущем", — цитирует Анчелотти Bild.
Футболист восстанавливался после мышечного повреждения и не мог помочь своей команде около двух недель. А сейчас полузащитник Боруссии испытывает проблемы с обменом веществ.
В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.