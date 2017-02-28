Германия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти пожелал здоровья Марио Гетце.

Полузащитник дортмундской команды Марио Гетце выбыл из строя на длительный период. У футболиста диагностированно нарушение обмена веществ и он не скоро сможет вернуться на поле.

Карло Анчелотти решил поддержать хавбека Боруссии.

"Гетце – хороший футболист. Желаю ему здоровья и всего наилучшего в будущем", — цитирует Анчелотти Bild.

Футболист восстанавливался после мышечного повреждения и не мог помочь своей команде около двух недель. А сейчас полузащитник Боруссии испытывает проблемы с обменом веществ.

В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.