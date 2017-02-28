Германия

Защитник Айнтрахта Марко Русс, который провел вне игры почти год из-за лечения от ракового заболевания, вернулся на поле в матче Кубка Германии.

Айнтрахт вышел в полуфинал Кубка Германии, но главные овации вечера достались Марко Руссу, который появился на замену в добавленное время.

"Для меня это был очень эмоциональный момент после столь длинного и тяжелого периода", — сказал Русс после матча.

В прошлом году у 31-летнего Русса был диагностирован тестикулярный рак, и с тех пор ему пришлось пройти два курса химиотерапии, прежде чем он смог вернуться к тренировкам в начале этого года.