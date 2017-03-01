Германия

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини уверен, что жалобы на плохое судейство только пойдут во вред Наполи и никак не скажутся на Старой Синьоре.

Вчера Ювентус победил Наполи 3:1. При этом в пользу туринцев поставили 2 не самых очевидных пенальти, а вот неаполитанцам в подобной ситуации 11-метровый не дали.

После этого игроки и функционеры Наполи начали в СМИ рассуждать о судейском произволе.

Джорджо Кьеллини считает, что это не лучшая стратегия поведения.

"В первом тайме нам не удавалось выходить из обороны. После перерыва мы поменяли скорее не тактическую схему, а отношение к делу. В конце концов мы победили, а первый тайм показал нам, что это непозволительная роскошь – дарить 45 минут сильному сопернику", — заявил Кьеллини.

"Я слышал такие разговоры и ранее. В воскресенье смотрел Интер – Рома. Римляне заслужили победу, они доминировали весь матч и во всем превосходили соперника. Но после матча говорят о чем угодно, только не о прекрасной игре Наингголана, Щесны и Фасио. То же самое случилось и сегодня".

"Три недели назад давал интервью. Там сказал, что смеюсь, когда слышу, как фанаты начинают говорить о судьях, но меня печалит, если это делают тренеры и что такого давненько уже не случалось. Вот уж мне урок! Последние три недели это не прекращается!"

"Но в конце концов, разговоры о судьях лишь высасывают энергию из Наполи и никак не влияют на Ювентус. Мы знаем, что нужно делать на футбольном поле".

"Как настоящий итальянец, я надеюсь, что Наполи не истратит слишком много энергии. Я бы хотел, чтобы они обыграли Реал в Лиге чемпионов. Счастлив, что две итальянские команды выиграли свои группы в Лиге чемпионов – давно уже такого не случалось. И Роме в Лиге Европы я желаю удачи. Но только в Лиге Европы…"

Вторую пару полуфиналистов образовали Лацио и Рома, которые сегодня в 21.45 сыграют первый поединок.