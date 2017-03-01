Атакующий хавбек Боруссии Марио Гетце будет находиться под присмотром докторов.
Марио Гетце, Getty Images
01 марта 2017, 17:16
Полузащитник дортмундской команды Марио Гетце выбыл из строя на длительный период. У футболиста диагностированно нарушение обмена веществ и он не скоро сможет вернуться на поле.
Как сообщает Bild, сейчас хавбек дортмундцев проходит курс лечения в одной из больниц, где останется на 5-6 недель. Если состояние улучшится, то его выпишут, однако время возвращения Гетце на поле остается неизвестным.
Футболист восстанавливался после мышечного повреждения и не мог помочь своей команде около двух недель. А сейчас полузащитник Боруссии испытывает проблемы с обменом веществ.
В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.