Германия

Атакующий хавбек Боруссии Марио Гетце будет находиться под присмотром докторов.

Полузащитник дортмундской команды Марио Гетце выбыл из строя на длительный период. У футболиста диагностированно нарушение обмена веществ и он не скоро сможет вернуться на поле.

Как сообщает Bild, сейчас хавбек дортмундцев проходит курс лечения в одной из больниц, где останется на 5-6 недель. Если состояние улучшится, то его выпишут, однако время возвращения Гетце на поле остается неизвестным.

Футболист восстанавливался после мышечного повреждения и не мог помочь своей команде около двух недель. А сейчас полузащитник Боруссии испытывает проблемы с обменом веществ.

В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.