Германия

Голкипер Байера Бернд Лено является главной летней трансферной целью РБ Лейпциг.

Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Хазенхюттль заинтересован в услугах голкипера Байера Бернда Лено. Об этом сообщает Bild.

Лено прошлым летом продлил контракт с Фармацевтами до 2020 года. Сумма трансферной компенсации составляет 25 млн евро.

Бернд Лено принял участие во всех 22 турах Бундеслиги, пропустив 32 гола.

Байер с 30 очками занимает 8-е место, а Лейпциг располагается на 2-й строчке с 48 очками.