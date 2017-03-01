Голкипер Байера Бернд Лено является главной летней трансферной целью РБ Лейпциг.
Бернд Лено, Getty Images
01 марта 2017, 17:38
Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Хазенхюттль заинтересован в услугах голкипера Байера Бернда Лено. Об этом сообщает Bild.
Лено прошлым летом продлил контракт с Фармацевтами до 2020 года. Сумма трансферной компенсации составляет 25 млн евро.
Бернд Лено принял участие во всех 22 турах Бундеслиги, пропустив 32 гола.
Байер с 30 очками занимает 8-е место, а Лейпциг располагается на 2-й строчке с 48 очками.