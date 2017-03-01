Стали известны стартовые составы команд на четвертьфинальный поединок Кубка Германии между Баварией и Шальке.
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01 марта 2017, 21:12
Бавария: Нойер – Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба – Алонсо, Видаль – Роббен, Алькантара, Рибери – Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Дуглас Коста, Бернат, Лам, Мюллер, Коман, Киммих.
Шальке: Ферманн – Хеведес, Бадштубер, Настасич – Шепф, Стамбули, Колашинац – Горетцка, Бенталеб – Бургшталлер, Майер.
Запасные: Нюбель, Чупо-Мотинг, Аого, Калиджури, Керер, Хунтелаар.