Бавария: Нойер – Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба – Алонсо, Видаль – Роббен, Алькантара, Рибери – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Дуглас Коста, Бернат, Лам, Мюллер, Коман, Киммих.

Шальке: Ферманн – Хеведес, Бадштубер, Настасич – Шепф, Стамбули, Колашинац – Горетцка, Бенталеб – Бургшталлер, Майер.

Запасные: Нюбель, Чупо-Мотинг, Аого, Калиджури, Керер, Хунтелаар.