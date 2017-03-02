Германия

Форвард Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет говорить о своем будущем.

Ранее габонский форвард Шмелей Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что для дальнейшего развития, ему стоит покинуть стан дортмундцев уже этим летом. Спустя некоторое время, руководство и тренерский штаб Шмелей посоветовали футболисту меньше говорить относительно своих планах на будущее.

Сам игрок не скрывает своего желание перейти в состав мадридского Реала.

"Я не знаю, как продолжится моя карьера. Не хочу об этом говорить. Я сосредоточен на текущем сезоне с Боруссией. Последние несколько недель были тяжелыми после моих слов о Реале, я не хочу об этом говорить", - цитирует Обамеянга AS.

Что касается текущего сезона, то здесь Пьер-Эмерик отметился в чемпионате Германии 19-ю забитыми голами в 20-ти поединках.