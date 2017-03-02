Германия

Агент Хакана Чалханоглу допускает, что полузащитник может покинуть Байер этим летом.

Хакан Чалханоглу может покинуть леверкузенский Байер этим летом, если клуб получит удовлетворяющее предложение, заявил агент игрока.

23-летний турок не может играть до конца текущего сезона из-за дисквалификации ФИФА.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу решил не апеллировать это решение, чтобы иметь возможность без проблем сменить клуб в следующее трансферное окно.

"Хакан связан контрактом с Байером, но если поступит предложение, которое устроит клуб, то трансфер состоится. Тем не менее, финальное решение за клубом", — заявил Бекташ Демирташ.

В последние недели Чалханоглу связывали с переходом в Челси. Также за развитием игрока следит Барселона.