Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Аугсбург — РБ Лейпциг

Пятница, 21:30, ВВК Арена, арбитр — Патрик Иттрич

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Это первый поединок 23-го тура в Бундеслиге. Фаворитом выступает Лейпциг. Команда проводит свой первый сезон в высшем дивизионе, но демонстрирует великолепные результаты, имея хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Сейчас Лейпциг второй в турнирной таблице.

Аугсбург одержал победу в 22 туре над Дармштадтом(1:2). Это была третья победа за пять последних матчей, у команды 27 набранных очков и следовательно 13-е место. После поражения от Байера в родных стенах Аугсбург будет пытаться набрать очки.

прогноз 1:3

Майнц — Вольфсбург

Суббота, 16:30, Опель Арена, арбитр — Беньямин Кортус

В 22 туре Майнц сенсационно победил в гостях Байер (2:0). У него в активе 28 очков, команда безопасно отдалилась от зоны вылета. Отрыв от Гамбурга составляет 8 баллов.

Вольфсбург в прошлом туре принимал Вердер, но потерпел поражение со счетом 1:2. Команда сейчас на 14 месте, имея 22 очка. При неудачном раскладе, есть риск оказаться в зоне вылета правда для этого Гамбург должен выиграть свою игру. Игра пройдет под диктовку Майнца. Сейчас этот клуб смотрится гораздо интереснее.

прогноз 1:1

Боруссия Д — Байер

Суббота, 16:30, Сигнал Идуна Парк, арбитр — Кристиан Дингерт

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Центральный поединок этого тура. Боруссия уже по привычке в любом своем матче устраетвает настоящее представление для фанатов. Дортмундцы идут на третьем месте, отставая от лидера на 13 очков. Отыграть такое отставание уже невозможно и остается бороться за третью строчку и надеяться, что Лейпциг потеряет очки. В 22 туре подопечные Тухеля забили 3 безответных гола в ворота Фрайбурга.

Байер дома проиграл "Майнцу 0:2, чем удивил очень многих поклонников Бундеслиги. Сейчас команда идет на 8-м месте, имея 30 очков в запасе. Игра будет очень интересной, на три результата.

прогноз 2:2

Кёльн — Бавария

Суббота, 16:30, Рейн Энерги , арбитр — Йохен Дрес

Бавария. В прошлом туре подопечные Карло Анчелотти уже традиционно крупно размазали Гамбург, отправив в ворота соперника восемь безответных мячей. Отрыв от Лейпцига составляет пять очков и с каждым туром все меньше сомнений в том, кто станет чемпионом. В этом поединке Бавария должна победить и продлить свою беспроигрышную серию, которая сейчас насчитывает 11 матчей.

Кельн проводит один из лучших своих сезонов в Бундеслиге, но в последние время снизил обороты и опустился на седьмую строчку. Команда в двух баллах от еврокубковой зоны. В прошлом утре команда проиграла на выезде Лейпцигу со счетом 1:3 и уже три матча кряду не может победить. Ничья с мюнхенцами позволит Кельну всерьез задуматься о Лиге Европы.

прогноз 1:3

Вердер — Дармштадт

Суббота, 16:30, Везерштадион , арбитр — Гвидо Винкманн

Сойдутся два представителя нижней части таблицы – Вердер и Дармштадт. Бременцы успешно сражаются за выживание, то команды Федецкого дела идут не очень.

Вердер хорошо отыграл в крайних двух матчах. Обыграл на выезде Майнц со счетом 0:2, а затем Вольфсбург 1:2.



Против Баварии, Боруссии Дортмунд и набравшего отличный ход Гладбаха бременцы смотрелись отлично, проигрывали лишь с разницей в один мяч. Сейчас задача гораздо легче.



Дармштадт – худшая команда Бундеслиги, которая набрала лишь 12 очков после 18 туров. Проиграли 16 из 22 матчей. На выезде у команды результаты просто ужасные: 10 поражений в 10 матчах с общим счетом 4:24.

прогноз 2:0

Хоффенхайм — Ингольштадт

Суббота, 16:30, Рейн-Неккар-Арена , арбитр — Бастиан Данкерт

Фаворитом считается Хоффенхайм — открытие сезона. В прошлом году аутсайдер Бундеслиги вел борьбу за выживание, а сейчас бьется за попадание в Лигу чемпионов. У команды 38 очков. В прошлом туре подопечные Юлиана Нагельсманна ушли от поражения в игре с Шальке 1:1. Хоффенхайм остается одной из тех команд, которые не проигрывали на своем поле в нынешнем сезоне — шесть побед и пять ничьих в 11 матчах в родных стенах.

Ингольштадт —аутсайдер чемпионата Германии. После 22 туров он располагается на предпоследнем месте с 18 набранными очками. Команде нехватает четыре балла до спасительной позиции. К игре с Хоффенхаймом подходит после домашнего поражения от гладбахской Боруссии со счетом 0:2. Это было третье поражение Ингольштадта за четыре последних матча.

прогноз 2:1

Боруссия М — Шальке

Суббота, 19:30, Боруссия Парк, арбитр — Мануэль Грефе

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Боруссия плохо отыграла первую половину чемпионата, но под руководством Дитера Хеккинга демонстрирует отличные результаты. В этом году клуб провел шесть матчей и потерпел всего одно поражение. В прошлом туре Гладбах обыграл на Ингольштадт со счетом 2:0. В настоящий момент клуб находится на 10 позиции в Бундеслиге, набрав 29 очков.

Шальке сейчас находится на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. В 22 туре Шальке не удалось победить Хоффенхайм (1:1). Это была его вторая кряду ничья гельзенкирхенцев. На выезде Кобальтовые не могут победить четыре матча подряд.

прогноз 2:2

Айнтрахт Ф — Фрайбург

Воскресенье, 16:30, Коммерцбанк-Арена, арбитр — Гюнтер Перл

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Айнтрахт идет на шестом месте, которое дает право на будущий сезон играть в Лиге Европы. До 4-й позиции команде не хватает всего трех очков.

Фрайбург непростой соперник. Сейчас в активе команды 30 очков и 9 позиция. Они также ведут борьбу за попадание в Лигу Европы. В прошлом туре клуб проиграл Дортмунду со счетом 0:3.

прогноз 1:1

Гамбург — Герта

Воскресенье, 18:30, Имтех Арена, арбитр — Феликс Брых

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Гамбург опять свалился в зону вылета. Команда практически не успела порадоваться безопасным местом в турнирной таблице. Заново нужно начинать спасать сезон. Отставание от спасительного места составляет 2 бочка. Против Герты будет сложно набрать очки, ведь клуб из Берлина ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов и рассполагается на 5 строчке. До третьего места не хватает 3 балла. В 22 туре Герта обыграла Айнтрахт со счетом 2:0, а вот Гамбург был размазан Баварией, пропустив 8 безответных мячей. Верится с трудом, что Гамбург сможет собраться на этот матч.