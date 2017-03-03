Германия

Руководство Штутгарта не простило загул немецкому игроку.

Штутгарт накажет полузащитника команды Кевина Гросскройца за поведение в ночном клубе. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

Экс-игрок дортмундцев попал в скандал во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. На тусовке были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц влез в драку, в результате которой получил травму.

Футболист обратился в больницу и врачи диагностировали у него ушиб ноги. Повреждение настолько серьезное, что Гросскройц не сможет выйти на поле.

С немцем встретилось руководство Шваб и решило расторгнуть договор.

Горосскройц перешел в Штутгарт в 2016 году и подписав контракт до лета 2018 года.