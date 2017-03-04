Состоялся ряд матчей 23-го тура чемпионата Германии.
Хоффенхайм – Ингольштадт 5:2
Голы: Руди, 17, Салаи, 62, 79, Крамарич, 77, Хюбнер, 88 - Коэн, 38, Зюле, 60 (в свои ворота)
Хоффенхайм: Бауманн, Цубер, Хюбнер, Зюле, Руди, Фогт, Демирбай, Амири (Толян, 80), Террацино (Крамарич, 52), Салаи, Вагнер (Бичакчич, 85).
Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Брежери, Зуттнер, Матип, Моралес (Юнг, 87), Коэн, Гросс (Лекс, 72), Хадерджонай, Хинтерзеер (Киттель, 82), Лескано.
Предупреждения: Руди, Хюбнер — Зуттнер, Киттель
Вердер – Дармштадт 2:0
Голы: Крузе, 75 (с пенальти), 90
Вердер: Видвальд, Сане, Бауэр, Гебре Селассие, Мойсандер, Бартельс, Фритц (Гриллич, 39), Юнузович (Эггештайн, 32), Гнабри, Крузе, Писарро (Кайнц, 78).
Дармштадт: Хойер, Сулу, Холланд (Бойд, 78), Сиригу, Гондорф, Алтынтоп, Нимайер, Вранчич (Гувара, 72), Сэм (Шипплок, 87), Хеллер, Чолак.
Предупреждения: Эггештайн - Алтынтоп
Кельн – Бавария 0:3
Голы: Мартинес, 25, Бернат, 48, Рибери, 90
Кельн: Кесслер, Суботич, Хайнц, Соренсен (Марох, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Рауш, Хегер (Йойич, 73), Модест, Осако, Цоллер.
Бавария: Нойер, Бернат, Мартинес, Алаба, Дуглас Коста (Рибери, 52), Лам, Алькантара, Видаль (Киммих, 73), Коман (Рафинья, 82), Левандовски, Мюллер.
Предупреждения: Видаль, Бернат
Майнц – Вольфсбург 1:1
Голы: Кордоба, 24 - Гомес, 20
Майнц: Лессль, Белль, Буссманн, Донати, Рамальо, Озтуналы, Фрай, Латца, Де Бласис (Гбамен, 90), Муто (Самперио, 67), Кордоба (Квайсон, 90).
Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Брума (Хорн, 75), Родригес, Блашчиковски, Арнольд, Луис Густаво, Дидави (Майораль, 78), Базур, Малли, Гомес.
Боруссия Д – Байер 6:2
Голы: Дембеле, 6, Обамеянг, 26, 69, Пулишич, 77, Шюррле, 85 (с пенальти), Геррейру, 90 - Фолланд, 48, Венделл, 74
Боруссия Д: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Геррейру, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дурм, Обамеянг (Шюррле, 81), Дембеле (Кагава, 73).
Байер: Лено, Топрак (Драгович, 86), Едвай, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис (Беллараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Фолланд.
Предупреждения: Арангис, Хавертц, Беллараби, Фолланд, Бендер, Венделл
Боруссия М – Шальке 4:2
Голы: Джонсон, 29, Джонсон, 64, Вендт, 67, Раффаэл, 76 — Бенталеб, 38 (с пенальти), Горетцка, 82
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен (Колодзейчак, 81), Вендт, Янчке, Вестергор, Херрманн (Хофманн, 65), Крамер (Штробль, 46), Дауд, Джонсон, Штиндль, Раффаэл.
Шальке: Ферманн, Хеведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Керер, Настасич, Калиджури (Хунтелаар, 72), Горетцка, Бенталеб, Стамбули, Бургшталлер (Ди Санто, 71), Шопф.
Предупреждения: Настасич, Керер, Хунтелаар, Ди Санто