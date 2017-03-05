Германия

Защитник Кельна Невен Суботич, выступающий на правах аренды из дортмундской Боруссии, поделился наблюдениями за манерой игры бывшего партнера по команде Роберта Левандовски.

Вчера Суботичу удалось сдержать Левандовски – поляк не сумел забить в ворота Кельна. Тем не менее, это сделали Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери – 3:0 в пользу мюнхенцев. Кельн потерпел первое домашнее поражение в Бундеслиге с апреля 2016 года.

Невен похвалил своего бывшего партнера по Боруссии Д Роберта Левандовски, который сейчас играет за Баварию.

"Этот парень – просто бомба. У Роберта хорошая комплекция, он подвижен и знает, как это использовать", — цитирует Суботича Omnisport.

Левандовски пытался заработать пенальти после минимального контакта в штрафной Козлов на 7 минуте, а позже в подобной ситуации добился штрафного для своей команды.

"В Боруссии Д Левандовски падал не так быстро, как сейчас", — отметил Невен.

"Я не считаю успехом то, что Роберт не забил. Мы всю неделю ждали этот матч. Нас хорошенько повозили 90 минут. В первом тайме у Кельна были моменты, но забить не удалось. Учитывая, что Бавария контролировала мяч, она победила заслуженно".

После 23 туров Кельн занимает 7-е место в Бундеслиге.