Германия

Дортмундская Боруссия не сможет рассчитывать на своего полузащитника Марко Ройса в ближайший месяц из-за травмы бедра.

Боруссия Дортмунд официально подтвердила, что Марко Ройс выбыл из игры до апреля в связи с травмой бедра.

В субботу 27-летний полузащитник был заменен в первом тайме матча Бунедслиги против Байера. Обследование выявило у Ройса разрыв мышц в левом бедре.

В марте Боруссии предстоят матчи Бундеслиги против Герты (11 марта) и Ингольштадта (17 марта), матч Кубка Германии против Лотте (14 марта), а также ответная встреча 1/8 финала Лиги Чемпионов против Бенфики (8 марта).Первый матч завершился победой португальцев 1:0.

В начале апреля им предстоит сыграть три матча Бундеслиги — против Шальке (1 апреля), Гамбурга (4 апреля) и Баварии (8 апреля).