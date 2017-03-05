Германия

Претендующие на путевку в Лигу чемпионов Герта и Айнтрахт неожиданно теряют по три очка.

Очередное (четвертое кряду) поражение Айнтрахта можно было предположить — все-таки Фрайбург находится в числе претендентов на место в Лиге Европы. А вот Герта откровенно удивила, проиграв Гамбургу, балансирующему на границе зоны вылета.

И берлинцы, и франкфуртцы продолжают занимать пятое и шестое места соответственно, однако их отставание от идущего четвертым Хоффенхайма выросло еще на три очка.

Айнтрахт — Фрайбург 1:2

Голы: Хргота, 11 — Нидерлехнер, 25, 59.

Айнтрахт: Градецки — Гектор, Хасебе, Ощипка — Чендлер, Маскарель, Гачинович, Тавата — Блюм, Ребич — Хргота.

Фрайбург: Шволов — Кюблер, Гульде, Кемпф, Гюнтер — Франц, Шустер, Хефлер, Грифо — Хаберер, Нидерлехнер.

Предупреждения: Гачинович, Ощипка — Гюнтер.

Гамбург — Герта 1:0

Гол: Экдаль, 77.

Гамбург: Адлер — Дикмайер, Пападопулос, Юнг, Остржолек — Экдаль, Уоллас — Мюллер, Хольтби, Хант — Вуд.

Герта: Ярстейн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Платтенхардт — Штарк, Скьельбред — Харагучи, Дарида, Калу, Ибишевич.

Предупреждения: Пападопулос — Штарк, Дарида.