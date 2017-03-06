Германия

Руководство дортмундской Боруссии выступило со словами поддержки в адрес экс-игрока команды Кевина Гросскройца.

Боруссия Дортмунд посредством социальных сетей поддержала бывшего полузащитника Кевина Гросскройца после того, как Штутгарт расстался с ним.

"Одно дело – совершить ошибку, а другое – взять на себя ответственность за это. Мужества и много сил тебе и твоей семье", – идет речь в сообщении.

Fehler sind das Eine, Verantwortung zu übernehmen ist das Andere. Lieber @fischkreutz_KG: Dir und Deiner Familie viel Kraft und Ruhe! https://t.co/DuPyEiSf53 — Borussia Dortmund (@BVB) March 5, 2017

Отметим, 28-летний игрок оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Кевин Гросскройц оказался вовлечен в драку, в результате чего получил травму.

В связи с инцидентом, Штутгарт принял решение расторгнуть контракт с полузащитником.

Кевин Горосскройтц перешел в Штутгарт в 2016 году, подписав контракт с командой до лета 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за Швабов 16 матчей во второй Бундеслиге и забил 1 гол.