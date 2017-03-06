Руководство дортмундской Боруссии выступило со словами поддержки в адрес экс-игрока команды Кевина Гросскройца.
Кевин Гросскройц, Getty Images
06 марта 2017, 08:15
Боруссия Дортмунд посредством социальных сетей поддержала бывшего полузащитника Кевина Гросскройца после того, как Штутгарт расстался с ним.
"Одно дело – совершить ошибку, а другое – взять на себя ответственность за это. Мужества и много сил тебе и твоей семье", – идет речь в сообщении.
Отметим, 28-летний игрок оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Кевин Гросскройц оказался вовлечен в драку, в результате чего получил травму.
В связи с инцидентом, Штутгарт принял решение расторгнуть контракт с полузащитником.
Кевин Горосскройтц перешел в Штутгарт в 2016 году, подписав контракт с командой до лета 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за Швабов 16 матчей во второй Бундеслиге и забил 1 гол.