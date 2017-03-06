Германия

Похоже, что новым тренером Фармацевтов станет 42-летний специалист Тайфун Коркут.

Вчера Байер официально отрапортовал об отставке Рогера Шмидта.

Наставник провел у руля Фрамацевтов два полных сезона, однако результаты команды в текущем розыгрыше Бундеслиги вынудили руководство клуба расстаться с 49-летним тренером.

Как информирует Sky Sports, новым тренером Байера станет 42-летний турецкий специалист Тайфун Коркут. Согласно источнику, контракт с тренером будет рассчитан до конца текущего сезона.

Самостоятельную тренерскую карьеру Коркут начал в 2014 году, когда возглавил Ганновер. С лета 2016 года Тайфун тренировал второлиговый Кайзерслаутерн, а в декабре месяце наставник лишился работы из-за слабой игры команды и с тех пор оставался без клуба.

Коркут также известен по выступлениям за Фенербахче, Реал Сосьедад, Эспаньол и Бешикташ. Также он играл за сборную Турции на Евро-96 и Евро-2000.

После сыгранных 23-х туров Байер с 30-ю баллами располагается на 9-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.