Германия

Турецкий специалист Тайфун Коркут стал новым главным тренером Байера.

В эти минуты проходит пресс-конференция спортивного директора Байера Руди Феллера. На этом мероприятии чиновник объявил о назначении на пост главного тренера 42-летнего турка Тайфуна Коркута.

В Байере Коркут сменил Рогера Шмидта, который был ранее уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После сыгранных 23-х туров Байер с 30-ю баллами располагается на 9-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее СМИ сообщали о том, что контракт с Коркутом будет рассчитан до конца текущего сезона.

Самостоятельную тренерскую карьеру Коркут начал в 2014 году, когда возглавил Ганновер. С лета 2016 года Тайфун тренировал второлиговый Кайзерслаутерн, а в декабре месяце наставник лишился работы из-за слабой игры команды и с тех пор оставался без клуба.

Коркут также известен по выступлениям за Фенербахче, Реал Сосьедад, Эспаньол и Бешикташ. Также он играл за сборную Турции на Евро-96 и Евро-2000.