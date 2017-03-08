Германия

Полузащитник Реала Тони Кроос предрекает большое будущее хавбеку Боруссии Д Юлиану Вайглю.

Вайгль перешел в Боруссию Д из Мюнхена-1860 летом 2015 года. Изначально он брался на перспективу, однако Юлиан сумел сразу же заиграть в первой команде дортмундцев. Слухи приписывают интерес к нему со стороны Манчестер Сити, Барселоны и Реала.

"Юлиан Вайгль вырастет в игрока мирового класса", — написал Кроос в твиттере, отвечая на вопросы болельщиков.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Вайгля 22 матча в Бундеслиге и 2 результативных передачи в них.