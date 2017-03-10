Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Байер — Вердер

Пятница, 21:30, Бай Арена, арбитр — Тобиас Штилер

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Это будет матч между равными командами. Последние три встречи между этими соперниками закончились победой бременцев. Учитывая то, что Байер провалил первый матч против Атлетико (2:4), я не думаю, что они будут делать ставку на ЛЧ. Их максимум в ответной игре с Матрасниками — это ничейный результат. Ливеркузен сосредоточится на Бундеслиге. В случае победы, они сразу прыгнутс 10 места на 7.

Вердер немного поднялся от зоны вылета, но их мотивация в этом сезоне не сравнима с Ливеркузеном.

прогноз 1:2

РБ Лейпциг — Вольфсбург

Суббота, 16:30, Рэд Булл Арена, арбитр — Беньямин Бранд

Лейпциг будет принимать главное разочарование сезона — Вольфсбург. На данный момент Лейпциг занимает вторую строчку Бундеслиги, их приоритетная цель — попадание в группу Лиги чемпионов на сезон 2017/18.

Вольфсбург занимает непривычное низкое 15 место в этом сезоне. Не попасть в зону им позволяет, лишь соотношение забитых/пропущенных мячей.

Учитывая статистику нынешнего чемпионата у Лейпцига не должно возникнуть проблем в этом матче.

прогноз 2:0

Герта — Боруссия Д

Суббота, 16:30, Олимпиаштадион, арбитр — Роберт Хартманн

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Обе команды ведут сражение за медали чемпионата. Хозяева будут стремиться выиграть матч, ведь в случае победы расстояние до Боруссии, которая идет третьей, сократиться до двух очков.

Боруссия нашла себя, выиграв 4 последних поединка с общим счетом 16:2. Отметим, что Шмели не знают поражений в матчах с Гертой с 2014 года и по делу считается фаворитом предстоящей игре.

прогноз 2:2

Бавария — Айнтрахт Ф

Суббота, 16:30, Альянц арена, арбитр — Маркус Шмидт

Мюнхенцы не знают поражений в 19 матчах к ряду во всех турнирах. А последнее 6 матчей Баварии и вовсе заканчивались разгромами. Хозяева подходят к этому матчу в отличном настроении, разгромив в ответном матче Лиги чемпионов Арсенал 5:1.

Айнтрахт сейчас идет на шестой строчке, команде из Франкфурта никак нельзя терять очки, если она хочет остаться в зоне еврокубков.

прогноз 4:0

Фрайбург — Хоффенхайм

Суббота, 16:30, Маге-Солар штадион, арбитр — Вольфганг Штарк

Матч первого круга между этими командами закончился победой Хоффенхайма 2:1. Эта встреча очень важна для Фрайбурга, так как они принадлежат к списку команд, которые ведут сражение за зону еврокубков.

Хоффенхайм после поражения от Вольфсбурга опят демонстрирует свою лучшую игру и набрал семь очков в последних трех матчах.

прогноз 1:2

Дармштадт — Майнц

Суббота, 16:30, Джонатан-Хаймес-Штадион ам Белленфалльтор, арбитр — Франк Вилленборг

Дармштадт главный претендент на вылет в этом сезоне, команда проиграла 13 из последних 15 матчей. До зоны плей-офф команде не хватает 8 очков.

Майнц также не гарантировал себе место в Бундеслиге, если они и будут набирать очки, то именно с такими соперниками, как Дармштадт

прогноз 0:2

Ингольштадт — Кельн

Суббота, 19:30, Ауди Спортпарк, арбитр — Феликс Цвайер

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Обе команды перебывают не в лучших своих кондициях. У Ингольштадта кризис второго сезона, команда идет на предпоследнем месте и будет пытаться зацепиться за зону плей-офф.

Кельн рассполагается на седьмой строчке, которая не позволяет команде попасть в еврокубки в следующем сезоне. Поражение в 23 туре от Баварии 0:3, стало вторым кряду и третьим за последние четыре матча. Кельну обязательно нужно побеждать в этом поединке, если Козлы хотят побороться за зону Лиги Европы.

прогноз 1:1

Шальке — Аугсбург

Воскресенье, 16:30, Фельтинс-Арена, арбитр —

Матч между двумя очень похожими командами, оба клуба сейчас не в лучших игровых кондициях. Шальке и Аугсбург демонстрируют очень результативный футбол в этом сезоне Бундеслиги. Горняки на Фельтис-арене регулярно забивают. Аугсбург редко уходит с поля не отправив в ворота хозяев хотя бы один мяч. Нас ожидает результативный матч на три результата.

прогноз 3:2

Гамбург — Боруссия М

Воскресенье, 18:30, Имтех Арена, арбитр —

Сейчас команды в турнирной таблице занимают 16-ое и 9-ое места соответственно. В предыдущем туре Гамбург неожиданно обыграл Герту 1:0, а Мюнхенгладбах в дома обыграл Шальке 4:2.

В пользу Гамбурга говорит статистика домашних встреч, они не пригрывают 6 матчей подряд. Боруссия не проигрывает на выезде в 4 матча подряд, а забивает в гостях в последних шести поединках.

прогноз 0:3

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