Германия

Фанаты гельзенкирхенского Шальке считают, что полузащитник команды Евгений Коноплянка должен получать игровую практику.

Коноплянка выступает за Шальке на правах аренды из Севильи. В конце сезона немецкий клуб обязан выкупить контракт украинца у Нервионцев.

В последнее время Евгений даже не попадает в заявку своей команды.

Из последних 6-ти матчей Шальке Коноплянка присутствовал в заявке лишь в одном. Случилось это 4 марта в игре против Боруссии М (2:4). Тогда украинец даже вышел на замену и сыграл целых 6 минут.

Всего же в текущем сезоне Коноплянка провел за Кобальтовых 23 матча во всех турнирах и забил 6 голов.

Вчера команда 27-летнего футболиста в родных стенах принимала Боруссию М в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Евгения не оказалось в заявке на эту игру.

Болельщики Шальке, крайне возмущенные отношением к Евгению, вывесили баннер с текстом #konomustplay, что означает "Коноплянка должен играть".