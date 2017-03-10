Экс-тренер Баварии Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник мюнхенцев Хаби Алонсо может добиться успеха на тренерском поприще.
Хаби Алонсо и Хосеп Гвардиола, getty images
10 марта 2017, 19:00
Недавно полузащитник Баварии Хаби Алонсо подтвердил, что завершит карьеру после окончания текущего сезона. Нынешний наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола ранее тренировал Хаби в Мюнхене.
"Между нами было соперничество, огромное соперничество, когда Алонсо играл за Реал. А потом мне посчастливилось тренировать его в Баварии", — заявил Гвардиола.
"Скоро он вернется в роли тренера. Я уверен, что куда бы Алонсо не подался, он станет хорошим тренером".
"Это один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел в своей жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что мы должны сделать в матче, чтобы обыграть соперника".
"Мне нравится работать с такими игроками. Обычно интерес проявляют полузащитники. В Барселоне – с Хавьером Маскерано и Серхио Бускетсом, в Сити – с Давидом Силвой и Фернандиньо. Они вовлечены во все, что бы ты ни делал. Им интересно, почему ты делаешь это. Это просто отлично, когда в твоем распоряжении есть такие футболисты".