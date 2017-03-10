Германия

Экс-тренер Баварии Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник мюнхенцев Хаби Алонсо может добиться успеха на тренерском поприще.

Недавно полузащитник Баварии Хаби Алонсо подтвердил, что завершит карьеру после окончания текущего сезона. Нынешний наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола ранее тренировал Хаби в Мюнхене.

"Между нами было соперничество, огромное соперничество, когда Алонсо играл за Реал. А потом мне посчастливилось тренировать его в Баварии", — заявил Гвардиола.

"Скоро он вернется в роли тренера. Я уверен, что куда бы Алонсо не подался, он станет хорошим тренером".

"Это один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел в своей жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что мы должны сделать в матче, чтобы обыграть соперника".

"Мне нравится работать с такими игроками. Обычно интерес проявляют полузащитники. В Барселоне – с Хавьером Маскерано и Серхио Бускетсом, в Сити – с Давидом Силвой и Фернандиньо. Они вовлечены во все, что бы ты ни делал. Им интересно, почему ты делаешь это. Это просто отлично, когда в твоем распоряжении есть такие футболисты".