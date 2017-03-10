Недавно полузащитник Баварии Хаби Алонсо подтвердил, что завершит карьеру после окончания текущего сезона. Нынешний наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола ранее тренировал Хаби в Мюнхене.

"Между нами было соперничество, огромное соперничество, когда Алонсо играл за Реал. А потом мне посчастливилось тренировать его в Баварии", — заявил Гвардиола.

"Скоро он вернется в роли тренера. Я уверен, что куда бы Алонсо не подался, он станет хорошим тренером".

"Это один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел в своей жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что мы должны сделать в матче, чтобы обыграть соперника".

"Мне нравится работать с такими игроками. Обычно интерес проявляют полузащитники. В Барселоне – с Хавьером Маскерано и Серхио Бускетсом, в Сити – с Давидом Силвой и Фернандиньо. Они вовлечены во все, что бы ты ни делал. Им интересно, почему ты делаешь это. Это просто отлично, когда в твоем распоряжении есть такие футболисты".