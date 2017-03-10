Экс-тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу уверен, что его бывший подопечный Дуглас Коста станет ключевым игроком Баварии.
Дуглас Коста, Getty Images
10 марта 2017, 20:24
Мирча Луческу считает, что Дуглас Коста обладает потенциалом, который позволит ему достичь уровня Арьена Роббена и Франка Рибери.
Коста перешел в Баварию из Шахтера в 2015 году и быстро стал важным игроком команды Пепа Гвардиолы.
Этот сезон под руководством Карло Анчелотти складывается для бразильца не столь удачно, и в последнее время его связывают с уходом из Баварии.
Но Луческу уверен, что Дуглас преуспеет в Баварии, несмотря на непростой период.
"Дуглас обладает фантастическим ударом и у него очень опасные штрафные", — сказал Луческу.
"Он очень быстрый и умеет создавать свободное пространство индивидуальными действиями. Он обладает всеми нужными качествами. Он — будущее Баварии".
"Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать наследником Роббена и Рибери. У меня нет никаких сомнений, что он может достичь их уровня".
Ранее в этом сезоне Коста заявил, что не полностью доволен своим положением в Баварии, но Луческу не думает, что бразилец покинет чемпионов Германии в ближайшем будущем.
"Возможно, в то время он не был доволен на 100%, потому что ситуация складывалась не в его пользу. Или же один из его бразильских агентов подтолкнул его к этим словам".
В текущем сезоне Дуглас Коста провел за Баварию 26 матчей во всех турнирах, 16 из которых в стартовом составе, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.