Германия

Экс-тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу уверен, что его бывший подопечный Дуглас Коста станет ключевым игроком Баварии.

Мирча Луческу считает, что Дуглас Коста обладает потенциалом, который позволит ему достичь уровня Арьена Роббена и Франка Рибери.

Коста перешел в Баварию из Шахтера в 2015 году и быстро стал важным игроком команды Пепа Гвардиолы.

Этот сезон под руководством Карло Анчелотти складывается для бразильца не столь удачно, и в последнее время его связывают с уходом из Баварии.

Но Луческу уверен, что Дуглас преуспеет в Баварии, несмотря на непростой период.

"Дуглас обладает фантастическим ударом и у него очень опасные штрафные", — сказал Луческу.

"Он очень быстрый и умеет создавать свободное пространство индивидуальными действиями. Он обладает всеми нужными качествами. Он — будущее Баварии".

"Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать наследником Роббена и Рибери. У меня нет никаких сомнений, что он может достичь их уровня".

Ранее в этом сезоне Коста заявил, что не полностью доволен своим положением в Баварии, но Луческу не думает, что бразилец покинет чемпионов Германии в ближайшем будущем.

"Возможно, в то время он не был доволен на 100%, потому что ситуация складывалась не в его пользу. Или же один из его бразильских агентов подтолкнул его к этим словам".

В текущем сезоне Дуглас Коста провел за Баварию 26 матчей во всех турнирах, 16 из которых в стартовом составе, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.