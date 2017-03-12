Германия

Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Хасенхуэтл заявил, что клуб продолжит расследовать причины потери сознания полузащитником Наби Кейта после матча против Вольфсбурга.

Кейта отыграл весь матч Бундеслиги, который закончился победой Волков 1:0, но потерял сознание вскоре после выхода из раздевалки и был доставлен в больницу.

Позже клуб подтвердил, что результаты его обследования в порядке, и гвинеец, вероятно, перенес острую сосудистую недостаточность.

"Он провел ночь в больнице, и ему стало лучше. Все результаты медицинских тестов в порядке", — сказал Хасенхуэтл.

"Кажется, проблема в кровообращении, он слишком перенапрягся. Безусловно, в ближайшие дни мы продолжим искать причины ".

"Вероятно, это было комбинацией нескольких факторов. Я рад, что с ним не случилось ничего серьезнее. Результаты всех его тестов в порядке, и поэтому мы должны найти этому причину".

В текущем сезоне 22-летний Кейта отыграл за РБ Лейпциг 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.