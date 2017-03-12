Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Хасенхуэтл заявил, что клуб продолжит расследовать причины потери сознания полузащитником Наби Кейта после матча против Вольфсбурга.
Наби Кейта, Getty Images
12 марта 2017, 18:34
Кейта отыграл весь матч Бундеслиги, который закончился победой Волков 1:0, но потерял сознание вскоре после выхода из раздевалки и был доставлен в больницу.
Позже клуб подтвердил, что результаты его обследования в порядке, и гвинеец, вероятно, перенес острую сосудистую недостаточность.
"Он провел ночь в больнице, и ему стало лучше. Все результаты медицинских тестов в порядке", — сказал Хасенхуэтл.
"Кажется, проблема в кровообращении, он слишком перенапрягся. Безусловно, в ближайшие дни мы продолжим искать причины ".
"Вероятно, это было комбинацией нескольких факторов. Я рад, что с ним не случилось ничего серьезнее. Результаты всех его тестов в порядке, и поэтому мы должны найти этому причину".
В текущем сезоне 22-летний Кейта отыграл за РБ Лейпциг 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.