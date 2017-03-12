Кейта отыграл весь матч Бундеслиги, который закончился победой Волков 1:0, но потерял сознание вскоре после выхода из раздевалки и был доставлен в больницу.

Позже клуб подтвердил, что результаты его обследования в порядке, и гвинеец, вероятно, перенес острую сосудистую недостаточность.

"Он провел ночь в больнице, и ему стало лучше. Все результаты медицинских тестов в порядке", — сказал Хасенхуэтл.

"Кажется, проблема в кровообращении, он слишком перенапрягся. Безусловно, в ближайшие дни мы продолжим искать причины ".

"Вероятно, это было комбинацией нескольких факторов. Я рад, что с ним не случилось ничего серьезнее. Результаты всех его тестов в порядке, и поэтому мы должны найти этому причину".

В текущем сезоне 22-летний Кейта отыграл за РБ Лейпциг 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.