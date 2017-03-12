Германия

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вышел на замену за шесть минут до окончания основного времени.

После трех туров без побед Шальке разгромил соседа по турнирной таблице Аугсбург и поднялся на 11-е место. В матче все было решено за полчаса с небольшим, за которые хозяева трижды расписались в воротах гостей. Евгений Коноплянка сменил главного героя матча — оформившего дубль Гвидо Бургшталлера.

Боруссия из Менхенгладбаха терпит в национальном чемпионате второе поражение кряду, а вот для Гамбурга победа, также вторая подряд, увеличивает шансы избежать матчей плеф-офф за право остаться в Бундеслиге.

Шальке — Аугсбург 3:0

Голы: Бургшталлер, 4, 29, Калиджури, 34.

Шальке: Ферманн — Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77) — Гайс, Бенталеб — Калиджури (Шепф, 64), Мейер, Чупо-Мотинг — Бургшталлер (Коноплянка, 84).

Аугсбург: Хитц — Верхаег, Качар, Хинтереггер, Стафилидис — Ляйтнер, Кор — Шмид (Тайгль, 46), Халил Алтынтоп (Макс, 77), Ку Джа Чул — Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40).

Предупреждения: Хеведес, Бенталеб, Аого.

Гамбург — Боруссия М 2:1

Голы: Костич, 36, Вуд, 80 — Кристенсен, 23.

Гамбург: Адлер — Дикмайер, Пападопулос, Юнг, Остржолек — Сакаи, Экдаль — Хунт (Ласогга, 90), Холтби (Грегорич, 70), Костич (Дуглас Сантос, 88) — Вуд.

Боруссия М: Зоммер — Эльведи (Янтшке, 77), Кристенсен, Вестергор, Вендт — Крамер, Штробль — Херманн (Хан, 67), Дауд, Хофманн (Джонсон, 57) — Дрмич.

Предупреждения: Пападопулос — Штробль, Херрманн.