Германия

Хавбек Боруссии Андре Шюррле поделился мнением о взаимоотношениях с главным тренером Томасом Тухелем.

Полузащитник Боруссии Андре Шюррле прокомментировал отсутствие большой игровой практики.

"Естественно, я хочу выходить на поле в каждом матче. Но я обозреваю всю картину и знаю, в чем моя роль. Игроки, выходящие на поле в предыдущих матчах, справлялись со своими обязанностями очень достойно. И если Тухель видит во мне джокера, то я должен принять это", — цитирует Шюррле Spox.

Шюррле отыграл 14 матчей, забил 2 гола и отдал две результативных передачи.