Германия

Football.ua подводит итоги 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Поражение Дортмунда

Боруссия опят продемонстрировала свой "привычный" футбол в этом сезоне в матче против Герты, которая обыграла Дортмунд (2:1) на Олимпиаштадион. Саломон Калу вывел берлинцев вперед на 11-й минуте, но Обамеянг сравнял счет вскоре после перерыва, и закрепил за собой первое место бомбардиров Бундеслиги с активом в 22 мяча. Марвин Платтенхардт затем исполнил потрясающий штрафной удар на 71-й минуте, завершив поставив в этом матче окончательную точку.

Победа Герты может подтолкнуть Дортмунд к погоне за Лигой чемпионов, ведь близится конец кампании, а подопечные Тухеля никак не могут показать стабильную игру на протяжении нескольких матчей. Берлин отстает от дортмундцев всего на три очка (на два от Хоффенхайма, который идет четвертым ) и наверняка не собирается сдаваться без боя за Лигу чемпионов

Интересные факты

- Обамеянг забил свой 22-й гол в сезоне.

- Капитан сборной Габона забил свой первый гол на Олимпиаштадионе, ранее он проиграл три финала Кубка DFB в Берлине.

- Герта выиграла в первый раз за последние семь встреч против Дортмунда.

Вторая подряд победа Гамбурга

Гамбург добыл три важных очка, чтобы избежать падения в зону вылета. Боруссия резво начала матч и первая открыла счет. Защитник Андреас Кристенсен забил после подачи Вендта. Филип Костич сравнял счет ударом головой еще в первой половине встречи. А на 80-й минуте второго тайма Вуд подарил Гамбургу три балла.

Вольфсбург, Вердера и Гамбурга по 26 очков, что обещает нам настоящую бойню за выживание до конца сезона.

Интересные факты

- Гладбах начал игру без своих четырех лучших бомбардиров в этом сезоне: Штиндль (семь голов), Раффаэль (шесть), Торган Азар (пять) и Фабиан Джонсон (три).

- Гол Костича был первым в 2017 году.

- Фабиан Джонсон вышел на свой 100-й матч Бундеслиги.

Шальке разбил Аугсбург

Бургшталлер забил дубль в первом тайме и смягчил опасения гельзенкирхенцев о падении в низшую лигу. Всего три минуты спустя, Калиджури забил свой первый гол в Шальке и установил окончательный счет в громкой победе команды Маркуса Вайнцирля, которая перепрыгивает Аугсбург в турнирной таблице (3:0) и занимает заслуженное 11-е место.

Это было хорошее выступление Шальке сразу после их матча в Лиги Европы против Гладбаха (1:1). Матч с Боруссией и с Аугсборгом были абсолютно тренерскими, Вайнцирль показал себя с лучшей стороны на этой неделе. Теперь Шальке отделяет пять пунктов до ЛЕ и четыре очка до зоны вылета (плэй-офф) и каждый матч в Бундеслиге может повлиять на дальнейшую тренерскую карьеру Маркуса.

Интересные факты

- Бургшталлер в трех матчах к ряду (в рамках Бундеслиги) открывал счет для Шальке.

- Аугсбург проиграл в первый раз в пяти последних матчах против Шальке.

100-ка Левандовски

Роберт Левандовски и Дуглас Коста уверенно рассправились с Франкфуртом в первом тайме (3:0). Машина Карло Анчелотти идет к своему титулу практически без сбоев.

Был искренне трогательный момент на 64-й минуте матча, когда Марко Русс заменил в обороне Франкфурта Хасебе. После преодоления рака, 31-летний футболист в первые появлся на поле в Бундеслиге и сорвал восторженные аплодисменты Альянц-арены.

Интересные факты

- Филипп Лам сделал 30 тысячное касание в Бундеслиге на 20-й минуте.

- Боатенг впервые вышел в составе Баварии в 2017 году.

- Коста забил четвертый гол в этом сезоне. Столько же он забил за весь сезон 2015/16.

- Бавария забила с первых двух выстрелов в створ ворот.

Результаты всех матчей 24-го тура:

Бомбардиры:

Турнирная таблица после 24-го тура Бундеслиги:

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