Германия

Дортмундская Боруссия отправила три безответных мяча в ворота представителя 3-й Лиги Шпортфройнде Лотте в матче 1/4 финала Кубка Германии.

Шпортфройнде Лотте, который раньше уже оставил за бортом турнира Вердер и Байер, мощно начал встречу, и только сейв Бюрки не позволил Венделю открыть счет.

Ближе к концу первого тайма Боруссии удалось взять игру под свой контроль, но удары в створ ограничивались лишь дальними выстрелами Кастро и Геррейро. Но уже в начале второго тайма Боруссия вышла вперед, когда Пулишич отправил мяч в сетку ворот после передачи Дембеле.

Андре Шюррле удвоил преимущество после скидки Геррейро, а капитан дортмундцев Шмцельер установил окончательный счет ударом со штрафного.

Шпортфройнде Лотте - Боруссия Д 0:3

Голы: Пулишич, 57, Шюррле, 66, Шмельцер, 83

Шпортфройнде Лотте: Фернандес — Ланглайтц (Штайнхарт, 46), Ран, Нойбер, Найдхарт — Вендель (Танкулич, 73) — Деж (Хейер, 62), Пирес-Родригес — Фрайбергер, Розингер, Линднер

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Гинтер, Бартра — Кастро (Исак, 86) — Пулишич (Мор, 82), Дембеле, Геррейро (Марино, 71), Шмельцер — Кагава, Шюррле

Предупреждения: Ланглайтц, Пирес-Родригес — Геррейро, Кастро