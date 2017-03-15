По результатам опроса болельщиков, проведенного журналом Sport Bild, нападающий Баварии Роберт Левандовски был признан лучшим игроком в мире.
Роберт Левандовски, Getty Images
15 марта 2017, 10:22
Несмотря на то, что в голосовании за Золотой мяч нападающий национальной сборной Польши был только шестнадцатым, по мнению немецких болельщиков в мире равного Левандовски нет.
В голосовании, в котором приняло участие 25 тысяч болельщиков, Роберт занял первое место, получив 28% процентов всех голосов. Левандовски опередил нападающего Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянга Обамеянга и бомбардира Барселоны Лионеля Месси, которые собрали 17 и 16 процентов голосов соответственно. Отметим, что обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду занял лишь 6 место в опросе.
Левандовски проводит очередной великолепный сезон за Баварию. В матче прошлого тура немецкой Бундеслиги против Айнтрахта он забил свой 100-й гол за мюнхенскую команду. Более того, поляк стал третьим футболистом в истории чемпионата Германии, которому удавалось забивать 20 и более мячей на протяжении пяти сезонов.
Результаты опроса Sport Bild:
1. Роберт Левандовски
2. Пьер-Эмерик Обамеянг
3. Лионель Месси
4. Неймар
5. Серхио Рамос
6. Криштиану Роналду
7. Тони Кроос
8. Арьен Роббен
9. Антуан Гризманн
10. Тиаго Алькантара