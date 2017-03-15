Германия

По результатам опроса болельщиков, проведенного журналом Sport Bild, нападающий Баварии Роберт Левандовски был признан лучшим игроком в мире.

Несмотря на то, что в голосовании за Золотой мяч нападающий национальной сборной Польши был только шестнадцатым, по мнению немецких болельщиков в мире равного Левандовски нет.

В голосовании, в котором приняло участие 25 тысяч болельщиков, Роберт занял первое место, получив 28% процентов всех голосов. Левандовски опередил нападающего Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянга Обамеянга и бомбардира Барселоны Лионеля Месси, которые собрали 17 и 16 процентов голосов соответственно. Отметим, что обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду занял лишь 6 место в опросе.

Левандовски проводит очередной великолепный сезон за Баварию. В матче прошлого тура немецкой Бундеслиги против Айнтрахта он забил свой 100-й гол за мюнхенскую команду. Более того, поляк стал третьим футболистом в истории чемпионата Германии, которому удавалось забивать 20 и более мячей на протяжении пяти сезонов.



Результаты опроса Sport Bild:



1. Роберт Левандовски

2. Пьер-Эмерик Обамеянг

3. Лионель Месси

4. Неймар

5. Серхио Рамос

6. Криштиану Роналду

7. Тони Кроос

8. Арьен Роббен

9. Антуан Гризманн

10. Тиаго Алькантара