Полузащитник дортмундской Боруссии Гонсало Кастро заключил со своим клубом новый контракт.
Гонсало Кастро (справа), фк боруссия д
15 марта 2017, 13:20
Как информирует официальный сайт Шмелей, сегодня Кастро поставил подпись род контрактом, срок действия которого истечет летом 2020 года.
Кастро пополнил ряды Боруссии летом 2015 года.
В текущем сезоне 29-летний немец провел за Шмелей 19 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее Боруссия отрапортовала о продлении контрактов с Кристианом Пулишичем и Юлианом Вайглем.