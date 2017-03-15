Как информирует официальный сайт Шмелей, сегодня Кастро поставил подпись род контрактом, срок действия которого истечет летом 2020 года.

Кастро пополнил ряды Боруссии летом 2015 года. 

В текущем сезоне 29-летний немец провел за Шмелей 19 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее Боруссия отрапортовала о продлении контрактов с Кристианом Пулишичем и Юлианом Вайглем.