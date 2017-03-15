Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Гонсало Кастро заключил со своим клубом новый контракт.

Как информирует официальный сайт Шмелей, сегодня Кастро поставил подпись род контрактом, срок действия которого истечет летом 2020 года.

Кастро пополнил ряды Боруссии летом 2015 года.

В текущем сезоне 29-летний немец провел за Шмелей 19 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее Боруссия отрапортовала о продлении контрактов с Кристианом Пулишичем и Юлианом Вайглем.