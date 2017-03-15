Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце не поможет своей команде в текущем сезоне.

Последний раз Гетце выходил на поле 29 января в матче против Майнца (1:1).

Впоследствии у футболиста диагностировали нарушение обмена веществ, а прогнозы при этом были весьма неутешительные.

Как информирует официальный сайт Шмелей, Гетце сможет приступить к тренировкам только будущим летом. Таким образом, в текущем сезоне немец больше не сыграет.

При этом отмечается, что первый этап лечения проходит успешно. Сейчас Марио находится в реабилитационном центре, где для него была разработан специальный курс лечения.

В текущем сезоне Гетце провел за свою команду 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.