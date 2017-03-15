Ивуарийский нападающий Саломон Калу продолжит свои выступления за берлинскую Герту.
Калу продлил контракт, ФК Герта
15 марта 2017, 17:24
Берлинская Герта объявила о продлении контракта со своим лидером Саломон Калу, который выступает за клуб с 2014 года.
"Мы рады, что Саломон решил остаться с нами, несмотря на другие предложения. Он является лидером нашей команды и будет брать непосредственное участие в нашем развитии", — сказал генеральный директор Герты Майкл Притц.
"Я чувствую себя очень хорошо в Берлине и строю большие планы с Гертой. Я хочу помочь команде дальше прогрессировать", — заявил сам Калу.
С момента перехода в Герту Калу сыграл 86 матчей, забил 30 голов и отдал 8 голевых передач.
Стоит отметить, что ранее Герта продлила контракт со своим основным защитником.