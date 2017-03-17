Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Боруссия Д — Ингольштадт

Пятница, 21:30, Сигнал Идуна Парк, арбитр — Даниэль Зиберт

Прямая трансляция на канале Спорт 2

В этом сезоне Шмели отлично смотрятся в Лиге чемпионов, но не радуют в Бундеслиге. Команда Тухеля не смогла составить конкуренцию Баварии и довольствуется лишь третьей позицией в турнирной таблице. Дортмундцы также отстают от Лейпцига на шесть очков. Нестабильная игра — главная проблема Боруссии. Подопечные Тухеля могут рассправиться с Бенфикой и потом проиграть Герте.

Ингольштадт — один из главных аутсайдеров в чемпионате. За 24 тура они набрали лишь 19 очков и занимают предпоследнее место.

Дома Боруссия играет очень круто и точно является фаворитом в этом матче. Ингольштадт будет играть в глухой обороне, результат будет зависить от реализации моментов дортмундцами.

прогноз 3:0

Вердер — РБ Лейпциг

Суббота, 16:30, Везерштадион, арбитр — Кристиан Дингерт

После зимней паузы Лейпциг играет очень нестабильно. Они уверенно рассправились с Вердером в первом круге (3:1), но в последних турах теряют очень много пунктов.

Вердер и Лейпциг разбросаны по разным концам турнирно таблицы, но именно команда из Бремена выглядят предпочтительнее в этом матче.

прогноз 1:2

Кёльн — Герта

Суббота, 16:30, Рейн Энерги, арбитр — Марко Фриц

Герта показывает в последнее время очень хороший футбол. Команда претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Но, Герта очень плохо проводит матчи на выезде, это дает высокие шансы Кёльну подобрать такие важные три очка и подойти еще ближе к зоне Лиги Европы.

прогноз 1:3

Хоффенхайм — Байер

Суббота, 16:30, Райн-Неккар-Арена, арбитр — Мануэль Грефе

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Беспроигрышная серия Хоффенхайма просто впечатляет. В последнем домашнем матче победа над Ингольштадтом (5:2), стала третьей кряду.

Вылет из Лиги чемпионов от Атлетико сильно ударил по Байеру. После него Фармацевты сыграли три матча в Бундеслиге, в которых не одержали ни одной победы. Ничья в крайнем туре с Вердером стала настоящей отдушенной.

Статистика личных встреч между командами на стороне Байера, за которым три победы в последних пяти матчах.

прогноз 2:1

Вольфсбург — Дармштадт

Суббота, 16:30, Фольксваген-Арена, арбитр — Феликс Брых

Вольфсбург отлично отыграл две последних встречи, сыграл вничью 1:1 с Майнцем и победил Лейпциг 1:0. Волки остаются на опасном растоянии от зоны вылета, с 26 очками они занимают 14 строчку. Дома Вольфсбург в 12 матчах сумел набрать 11 очков.

Дармштадт остается худшей командой немецкого чемпионата — 15 очкаов и разница мячей 17-46. Дармштадт в этом сезоне еще не набирал очков в гостях.

прогноз 2:0

Аугсбург — Фрайбург

Суббота, 16:30, Розенауштадион, арбитр — Саша Штегеманн

Аугсбург в 24 туре крупно влетел Шальке (3:0). Он идет на 13 строчке с 28 очками. В 4 поединках в этом году на Розенауштадион команда сумела набрать лишь набрала 4 очка.

В таблице Фрайбург занимает 8-е место с 34 очками. Он все еще имеет шансы выйти в Лигу Европы. Команда Кристиана Штрайха в последних матчах демонстрирует просто шикарную игру на выезде, 5 матчей — 8 пунктов.

прогноз 2:2

Айнтрахт Ф — Гамбург

Суббота, 19:30, Коммерцбанк-Арена, арбитр — Бенджамин Кортус

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Франкуфурт сейчас переживает спад. У команды очень много травмированных футболистов (8 игроков), а проиграв Мюнхену (3:0) в крайнем матче моральный настрой Айнтрахт также будет не лучший.

Последние результаты Гамбурга весьма удачные. За пять туров они набрали 10 очков. В матчах с ними пали: Лейпциг, Герта и Менхенгладбах.

В матче первого круга Айнтрахт деклассировал Гамбург на выезде со счетом 0:3.

прогноз 2:1

Майнц — Шальке

Воскресенье, 16:30, Опель Арена, арбитр — Волфганг Штарк

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Шальке всего на одну ступеньку выше своего соперника — 11 место, 30 очков. Команда Евгения Коноплянки показывает абсолютно разный футбол дома и на выезде.

В 11 выездных встерчах у команды Маркуса Вайнцирля всего одна победа в этом сезоне.

Отметим, что две последних встречи на Опель-Арене закончились поражениями Горняков 2:0 и 2:1. Майнц будет фаворитом в этой встрече

прогноз 2:0

Боруссия М — Бавария

Воскресенье, 18:30, Боруссия Парк, арбитр — Тобиас Штилер

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Следует взглянуть на статистику последних 5 матчей по забитым/пропущенным и реальные силы команд становятся ясны.

Гладбах сейчас очень крепкая команда, которая очень хорошо играет дома. Противостоять Баварии всегда очень сложно, но у Гладбаха может получиться.

Бавария не знает поражений в последних 10 матчах. В крайних 5 встречах Мюнхен забивает в среднем по 4 мяча. Менхенгладбах пропускает в среднем 1 мяч.

Бавария, скорее всего, возмет передышку перед матчами 1/4 Лиги чемпионов, чтобы подойти более свежей. Врядли стоит ожидать разгрома в этом матче.