Германия

Полузащитник Баварии Дуглас Коста не поможет своей команде в ближайшем матче из-за повреждения.

Как информирует официальный сайт Баварии, из-за повреждения Дуглас пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

В связи с этим, бразилец не будет включен в заявку на предстоящий матч Ротен против Боруссии М, который состоится в рамках 25-го тура Бундеслиги.

Кроме того, из-за этой травмы вингер не поможет собрной Бразилии в играх против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира.

В ближайшие дни Коста будет находиться под наблюдением врачей.

В текущем сезоне Коста провел за Баварию 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 ассистов.