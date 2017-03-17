Полузащитник Баварии Дуглас Коста не поможет своей команде в ближайшем матче из-за повреждения.
Дуглас Коста, getty images
17 марта 2017, 17:35
Как информирует официальный сайт Баварии, из-за повреждения Дуглас пропустил сегодняшнюю тренировку команды.
В связи с этим, бразилец не будет включен в заявку на предстоящий матч Ротен против Боруссии М, который состоится в рамках 25-го тура Бундеслиги.
Кроме того, из-за этой травмы вингер не поможет собрной Бразилии в играх против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира.
В ближайшие дни Коста будет находиться под наблюдением врачей.
В текущем сезоне Коста провел за Баварию 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 ассистов.