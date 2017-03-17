Гол Обамеянга принес дортмундской Боруссии три очка в домашнем матче против Ингольштадта.

Боруссия Д — Ингольштадт 1:0
Гол: Обамеянг, 14

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Гинтер, Шмельцер — Кастро (Марино, 83) — Дурм, Пулишич (Шюррле, 77), Кагава, Геррейро (Вайгл, 56) — Обамеянг

Ингольштадт: Хансен — Матип, Брегери, Тиссеран — Хадерджонаж, Коэн (Мультхауп, 83), Моралес (Хинтерзеер, 90), Зуттнер — Леки, Лескано, Киттель (Гросс, 75)

Предупреждения: Лескано, Хадерджонаж, Зуттнер, 