В рамках 25-го тура Бундеслиги Лейпциг весьма неожиданно практически без шансов уступил Вердеру.

Вердер — РБ Лейпциг 3:0
Голы: Юнузович, 34, Гриллитч, 59, Каинц, 90

Вердер: Видвальд — Велькович, Сане, Мойсандер — Делэйни (Эггештайн, 83) — Селасси, Гриллитч (Каинц, 88), Юнузович, Бауэр — Бартьелс, Писарро (Йоханссон, 73)

РБ Лейпциг: Гуляси — Упамекано, Орбан, Комппер (Зельке, 56) — Шмитц (Берк, 81), Ильзанкер, Демме, Хальстенберг — Забитцер, Вернер, Форсберг

Предупреждения: Юнузович, Бауэр — Орбан