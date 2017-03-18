Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Германии между Вердером и Лейпцигом.
GETTY IMAGES
18 марта 2017, 23:28
В рамках 25-го тура Бундеслиги Лейпциг весьма неожиданно практически без шансов уступил Вердеру.
Вердер — РБ Лейпциг 3:0
Голы: Юнузович, 34, Гриллитч, 59, Каинц, 90
Вердер: Видвальд — Велькович, Сане, Мойсандер — Делэйни (Эггештайн, 83) — Селасси, Гриллитч (Каинц, 88), Юнузович, Бауэр — Бартьелс, Писарро (Йоханссон, 73)
РБ Лейпциг: Гуляси — Упамекано, Орбан, Комппер (Зельке, 56) — Шмитц (Берк, 81), Ильзанкер, Демме, Хальстенберг — Забитцер, Вернер, Форсберг
Предупреждения: Юнузович, Бауэр — Орбан