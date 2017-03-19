Германия

Бавария, доминируя весь матч, смогла лишь однажды отметиться в воротах соперника(0:1).

Сегодня нас ожидала встреча чемпиона Германии и команды, которая в этом сезоне представляла страну в Лиге Европы. В разном настроении подходили коллективы к поединку. Боруссия в этот четверг закончила свое еврокубковое путешествие, а Бавария одержала пять побед подряд во всех турнирах.

Мюнхенцы с первых минут задали высокий темп игре. Явно рассчитывали гости на быстрый гол. Боруссия изредка отвечала контратаками. Например, можно вспомнить как Янчке заставил нервничать оборону соперника получив мяч в штрафной, но его удар был заблокирован. Несколькими минутами позже замечательный подкат Тиаго спас гостей от неприятностей. Хофманн разгонял контратаку, но нужно было быстрее расставаться с мячом.

Что касается атак мюнхенцев, то Мюллер действовал по всему фронту атаки, освобождая зоны для своих партнеров, а Лам на пару с Роббеном терроризировали Вендта — хорошо сегодня будет спать швед. Но опасность исходила и с левого фланга гостей. Рибери дважды находил пасом Левандовски, но сперва Роберт не смог толком подстроиться под мяч и пробил выше, а несколькими минутами позже долго принимал решение и Зоммер сократил угол, не дав поляку отличиться. Лучший же момент первого тайм возник в самой концовке. Роббен в своем стиле сместился с фланга в центр и пробил в крестовину, а с добиванием Левандовски в удивительном прыжке справился страж ворот Боруссии. На что-то большее времени у команд не хватило.

Второй тайм продолжился в уже привычной манере. Бавария — атаковала, а Боруссия — оборонялась. Контратаки Боруссии не всегда несли опасность. Можно вспомнить разве что плотный удар Раффаэля и не состоявшийся выход один на один Вендта, когда Нойер вовремя покинул ворота и выбил мяч. В своем стиле сыграл страж ворот Баварии.

На 63-ей минуте Тиаго шикарным пасом нашел в штрафной Мюллера, который не оставил никаких шансов Зоммеру. Сразу спасать команду вышел Азар, но мало чем запомнился бельгиец. Гладбахцы пытались создать что-то у ворот соперника, но крайне редко доходил мяч до завершающей стадии атаки. Только в добавленные минуты хозяева смогли прижать оппонента и заставить понервничать, но Бавария сыграла предельно сосредоточено. Как итог — Бавария набирает очередные 3 очка, а Боруссия остается на 10-ой строчке таблицы. Симпатичный футбол продемонстрировали хозяева, но команда из Мюнхена оказалась слишком мощной.

Боруссия М – Бавария 0:1

Голы: Мюллер, 63

Боруссия М: Зоммер — Вендт, Вестергор, Кристенсен, Элведи —Хофманн, Штробль, Янчке(Дрмич, 73), Херрманн(Азар, 65) — Раффаэль, Хан(Бенеш, 81)



Бавария: Нойер — Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам — Алонсо(Киммих, 77), Тиаго — Роббен(Санчеш, 85), Мюллер, Рибери(Коман, 72) — Левандовски

Предупреждения: Алонсо, Мартинес