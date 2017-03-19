Германия

Габонский нападающий Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг выразил опасение, что игра за сборную вымотает его перед матчем с Шальке.

После перерыва на матчи сборных дортмундскую Боруссию ожидает принципиальное дерби с Шальке. Лидер дортмундцев Пьер-Эмерик Обамеянг настроен подойти к этому матчу в хорошей форме. Ради этого он готов пожертвовать игровым временем за сборную Габона.

"Мы должны быть готовы к дерби, когда я вернусь с матчей сборных. Все знают, как важен для нас матч с Шальке, мы должны победить в нем", — сказал Обамеянг.

"Я поеду в расположение сборной, но я поговорю с тренером Габона. Посмотрим, что мы можем сделать, чтобы убедиться, что я не вернусь в Дортмунд уставшим".

Матч между Дортмундом и Шальке состоится 1 апреля.

Стоит отметить, что руководство дортмундской Боруссии уверено, что Обамеянг не покинет команду по окончании сезона. .