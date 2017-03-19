Полузащитник менхенгладбахской Боруссии поступил благородно, признавшись в отсутствии нарушения.
Хофманн поступил честно, Getty Images
19 марта 2017, 22:45
Гладбахская Боруссия достойно сыграла в матче с Баварией, уступив с минимальным счетом. При этом, игроки хозяев вели себя предельно корректно.
Особого внимания заслужил поступок Йонаса Хоффмана, который упал в опасной близости от штрафной Баварии. Судья зафиксировал нарушение, после чего игрок подошел и признался, что никакого фола не было. В итоге арбитр принял решение дать штрафной в другую сторону.
Fair play By Gladbach's Hofmann to reject a free kick despite being 0-1 down against Bayern from soccer
Напомним, что гол Томаса Мюллера принес победу Баварии.