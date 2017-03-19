Германия

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии поступил благородно, признавшись в отсутствии нарушения.

Гладбахская Боруссия достойно сыграла в матче с Баварией, уступив с минимальным счетом. При этом, игроки хозяев вели себя предельно корректно.

Особого внимания заслужил поступок Йонаса Хоффмана, который упал в опасной близости от штрафной Баварии. Судья зафиксировал нарушение, после чего игрок подошел и признался, что никакого фола не было. В итоге арбитр принял решение дать штрафной в другую сторону.

Напомним, что гол Томаса Мюллера принес победу Баварии.