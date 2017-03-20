Германия

Ганновер расстался с Даниэлем Штенделем и назначил главным тренером Андре Брайтенрайтера.

Несмотря на то, что Ганновер в настоящее время реально претендует на одну из путевок в Первую бундеслигу, руководство клуба решило произвести замену на тренерском мостике команды.

"Нашей целью на сезон является прямая путевка в высший дивизион, — приводит слова технического директора Ганновера Хорста Хельдта официальный сайт клуба. — Даниэль Штендель провел хорошую работу, но на совещании правления мы приняли решение, что вынуждены пойти на замену на посту тренера. Новым наставником команды назначен Андре Брайтенрайтер".

Экс-нападающий Ганновера и Вольфсбурга Андре Брайтенрайтер начал тренерскую карьеру в 2010 году. Последним местом работы тренера был Шальке.