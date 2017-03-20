Германия

Вингер Баварии Арьен Роббен остался недоволен решением тренера команды Карло Анчелотти, который заменил голландца в поединке против Боруссии из Менхенгладбаха.

Вчера мюнхенцы одержали победу в рамках 25-го тура чемпионата Германии, в непростом выездном поединке одолев гладбахскую Боруссию. Единственный мяч, принесший команде Анчелотти минимальный триумф (1:0), на свой счет записал Томас Мюллер.

За пять минут до конца основного времени итальянский наставник Баварии принял решение снять с игры Арьена Роббена, что очень сильно возмутило голландца.

Уходя на замену, Роббен не скрывал своего недовольства, продемонстрировав окружающим весь спектр эмоций от сильного раздражения до глубокого огорчения. Подобное поведение голландца вызвало смех у его партнеров по команде, находящихся в это время на скамейке запасных. Хаби Алонсо, Жером Боатенг и Рафинья принялись шутить над Роббеном, при этом буквально заливаясь смехом.

Арьена на поле сменил молодой Ренату Санчеш.

В нынешнем сезоне на счету Роббена 8 голов и 7 результативных передач в 18-ти матчах Бундеслиги.